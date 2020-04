Skam Italia, la quarta stagione arriva a maggio: ecco il trailer (Di venerdì 17 aprile 2020) Fan di Skam Italia, ci siamo, dopo quasi un anno di attesa è stata finalmente svelata la data di messa in onda della quarta stagione. La giornata da segnare con il cerchietto rosso sul calendario è quella di venerdì 15 maggio. L’annuncio, riportato da Skam Italia Unofficial, ha portato con sé alcune polemiche a causa delle modalità con cui verrà rilasciata la stagione che vedrà protagonista Sana. Ciò che non è piaciuto a molti utenti è stata la decisione di eliminare clip, video e contenuti social, che nelle stagioni precedenti erano parte integrante della serie, a causa dell’emergenza Coronavirus: È ufficiale! Tutti e dieci gli episodi della quarta stagione di Skam Italia usciranno su Netflix e TimVision il 15 maggio!!Niente ... Leggi su trendit Skam Italia 4 : trama - cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

