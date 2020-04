Skam Italia 4: il teaser trailer della quarta stagione su Netflix e Timvision (Di venerdì 17 aprile 2020) Netflix e Timvision hanno appena rilasciato il trailer di Skam Italia 4, la nuova stagione della serie teen che avrà come protagonista Sana, la ragazza italo-tunisina. Netflix ha appena pubblicato il primo teaser trailer di Skam Italia 4, la nuova stagione della serie teen prodotta da Cross Productions e distribuita a maggio sia da Timvision che da Netflix. Definita dalla stampa come una delle serie Italiane più belle e innovative del decennio, il teen drama Skam Italia 4 in uscita su il 15 maggio su Netflix e Timvision, è la quarta stagione del remake della omonima serie norvegese, ha saputo proporre la quotidianità di un gruppo di liceali romani così com'è, fuori dagli stereotipi dell'adolescenza, raccontando tematiche importanti come la solitudine, l'identità, la definizione dell'orientamento sessuale ... Leggi su movieplayer Skam Italia 4 : la data di uscita su Netflix e Timvision è ufficiale

SKAM Italia 4 in streaming dal 15 maggio 2020 : il teaser trailer ufficiale con la storia di Sana

SKAM Italia 4 dal 15 maggio su Netflix e TIMVISION - ecco il teaser (Di venerdì 17 aprile 2020)hanno appena rilasciato ildi4, la nuovaserie teen che avrà come protagonista Sana, la ragazza italo-tunisina.ha appena pubblicato il primodi4, la nuovaserie teen prodotta da Cross Productions e distribuita a maggio sia dache da. Definita dalla stampa come una delle seriene più belle e innovative del decennio, il teen drama4 in uscita su il 15 maggio su, è ladel remakeomonima serie norvegese, ha saputo proporre la quotidianità di un gruppo di liceali romani così com'è, fuori dagli stereotipi dell'adolescenza, raccontando tematiche importanti come la solitudine, l'identità, la definizione dell'orientamento sessuale ...

Cutxmylip : SKAM ITALIA IL 15 MAGGIO ???? - xtikibombom : spero che la Norvegia non guardi cosa ha fatto l'Italia di skam - valantrina : RT @you_said_4Ever_: Quando dicevano che skam Italia non avrebbe continuato.... ma invece (grazie a noi ) #skamitalia - flamanc24 : RT @lilwallflowerz_: Comunque raga in skam Italia la quarantena non c’è perchè Niccolo ha trovato l’antidoto al corona virus dai le basi #s… - BestMovieItalia : SKAM Italia 4: il trailer della quarta stagione della serie su TimVision e Netflix. Ecco quando arriverà - -