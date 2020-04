Skam Italia 4 dal 15 maggio su Netflix e TimVision, ma senza clip (Di venerdì 17 aprile 2020) È ufficiale: Skam Italia 4 sarà disponibile a partire dal 15 maggio, in contemporanea su TimVision e su Netflix. Si tratta di dieci nuovi episodi che saranno rilasciati in formato unico, senza le tradizionali clip. La motivazione della scelta, contestata da una parte di fandom, è fornita dai produttori (Cross Productions e TimVision):C’è stato un lungo confronto sul tema tra Cross Productions, TimVision e Netflix, che notoriamente rilascia tutti gli episodi contemporaneamente. L’emergenza del Coronavirus ha però rallentato le lavorazioni e ha in qualche modo costretto tutti noi a ripensare il meccanismo di rilascio, anche per evitare l’effetto straniante che il rilascio della clip giornaliera avrebbe avuto in un contesto in cui le scuole in realtà sono chiuse e la socialità è azzerata.Skam ... Leggi su blogo Skam Italia 4 dal 15 maggio su Netflix e TimVision - ma spariscono le clip

