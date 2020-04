Skam Italia 4 c’è la data: ma dove eravamo rimasti alla fine della terza stagione? (Di venerdì 17 aprile 2020) Ieri vi avevamo detto che presto sarebbe arrivata su Netflix ( e anche su Tim Vision) la quarta stagione di Skam. Oggi però c’è una novità: la data. Pare che Skam Italia 4 sarà disponibile in streaming dal 15 maggio 2020! Manca praticamente un mese per scoprire tutto quello che accadrà nella quarta stagione che vedrà Sana, la giovane studentessa dalle origini arabe, protagonista. Ma che cosa è successo nelle stagioni precedenti, dove eravamo rimasti? Cerchiamo di capire cosa accadrà ma soprattutto cosa è accaduto ai giovani protagonisti della serie che hanno fatto compagnia, con le loro storie, per tre stagioni, ai più giovani ma non solo. Skam è sicuramente una serie che si rivolge a un target molto giovane ma il nostro consiglio, è quello di superare il pregiudizio e guardarla anche se si ha ... Leggi su ultimenotizieflash Skam Italia 4 : data uscita - trailer - cast e anticipazioni

Skam Italia 4/ Niente clip per i nuovi episodi su Tim Vision e Netflix e i fan..

Skam Italia 4 - data di uscita ufficiale della quarta stagione : il teaser con Sana (Di venerdì 17 aprile 2020) Ieri vi avevamo detto che presto sarebbe arrivata su Netflix ( e anche su Tim Vision) la quartadi. Oggi però c’è una novità: la. Pare che4 sarà disponibile in streaming dal 15 maggio 2020! Manca praticamente un mese per scoprire tutto quello che accadrà nella quartache vedrà Sana, la giovane studentessa dalle origini arabe, protagonista. Ma che cosa è successo nelle stagioni precedenti,? Cerchiamo di capire cosa accadrà ma soprattutto cosa è accaduto ai giovani protagonistiserie che hanno fatto compagnia, con le loro storie, per tre stagioni, ai più giovani ma non solo.è sicuramente una serie che si rivolge a un target molto giovane ma il nostro consiglio, è quello di superare il pregiudizio e guardarla anche se si ha ...

team_world : Annunciata la data di uscita della QUARTA STAGIONE DI SKAM ITALIA su #Netflix e #TIMVision ?? ? ECCO LA DATA DI USC… - m_ubibi : RT @lilwallflowerz_: Comunque raga in skam Italia la quarantena non c’è perchè Niccolo ha trovato l’antidoto al corona virus dai le basi #s… - outrgguk : il 15 maggio esce skam italia. fino ad allora cosa faccio? mi giro i pollici? - hazsecret : giulia says druck rights non guardate più skam italia - millexuniversi : RT @Gioo_Gioo00: BUONGIORNO A TUTTE E A TUTTI, ma a Sana e al fandom di skam Italia un po' di più. #skamitalia -