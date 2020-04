Silvio Berlusconi, pubblica una foto con dettaglio ‘hot’ che gaffe (FOTO) (Di venerdì 17 aprile 2020) Silvio Berlusconi pubblica una FOTO sulla sua attività parlamentare ma gli sfugge un dettaglio hot L’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, ancora adesso, pure se sta lavorando in Smart Working, non rinuncia mai a far parlare di sé. Nei giorni scorsi infatti ha pubblicato una FOTOgrafia un po’ particolare. Nel corso della sua quarantena, sicuramente in modalità Luxury, il cavaliere ha pubblicato alcuni scatti. Si trova nella villa di Marina a Valbonne nel sud della Francia. Era partito già prima ancora che scoppiasse l’emergenza sanitaria. Inoltre, ha lasciato anche dei messaggi ripresi, tra l’altro su Il Messaggero. Ha detto che è orgoglioso di essere italiano e si augura che tutto possa finire molto presto. Si trova con tua figlia e i nipotini, continua a lavorare da remoto. Silvio Berlusconi e la FOTO hot Nella ... Leggi su kontrokultura Silvio Berlusconi gaffe | Pubblica foto e non si accorge del dettaglio piccante

“Ma quello è un…”. Silvio Berlusconi - che gaffe : pubblica una foto e spunta il dettaglio ‘hot’

Silvio Berlusconi pubblica una foto in smart working - ma la gaffe non passa inosservata (Di venerdì 17 aprile 2020)unasulla sua attività parlamentare ma gli sfugge unhot L’ex presidente del consiglio, ancora adesso, pure se sta lavorando in Smart Working, non rinuncia mai a far parlare di sé. Nei giorni scorsi infatti hato unagrafia un po’ particolare. Nel corso della sua quarantena, sicuramente in modalità Luxury, il cavaliere hato alcuni scatti. Si trova nella villa di Marina a Valbonne nel sud della Francia. Era partito già prima ancora che scoppiasse l’emergenza sanitaria. Inoltre, ha lasciato anche dei messaggi ripresi, tra l’altro su Il Messaggero. Ha detto che è orgoglioso di essere italiano e si augura che tutto possa finire molto presto. Si trova con tua figlia e i nipotini, continua a lavorare da remoto.e lahot Nella ...

La7tv : #dimartedi Silvio Berlusconi a Giovanni Floris: 'Per favore mi saluti Bersani. Mi ricordo sempre quando dopo l'atte… - Mov5Stelle : Ecco di chi è la responsabilità del MES. Il disegno di legge di ratifica del MES è stato approvato dal Consiglio d… - pietroraffa : #Floris:'Arriva la telefonata di Silvio Berlusconi, una telefonata gradita che accettiamo volentieri'. 10 anni fa… - RecensioniLibra : RT @FrancoBechis: Per riaprire addio libertà: tutti i nostri dati al governo con una app di una società partecipata da tre figli di Silvio… - igsolkr : RT @FrancoBechis: Per riaprire addio libertà: tutti i nostri dati al governo con una app di una società partecipata da tre figli di Silvio… -