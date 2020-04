(Di venerdì 17 aprile 2020) Un, positivo, è rimasto per diversi giorni in, potenziale veicolo di contagio. Era statodal San Giovanni Boscodell'esito dele successivamente, a risultato noto, avevano tentato di ricoverarlo ma non trovando posti lo avevano riportato in. E ci è rimasto finché l'Unità dinon lo ha rivisto e ha avvisato la Polizia Municipale e quindi il 118.

Ultime Notizie dalla rete : Senzatetto contagiato

Napoli Fanpage.it

Come prevede il protocollo, quando il sospetto contagiato non ha sintomi. Ma è successo anche con chi quella raccomandazione di isolamento domiciliare non può seguirla perché una casa non ce l'ha: il ...Senzatetto contagiato dimesso dall'ospedale prima dell'esito del tampone: in strada per giorni Un senzatetto, positivo, è rimasto per diversi giorni in strada, potenziale veicolo di contagio. Era ...