Segnali di decrescita ma ancora nessun picco. Nella Fase 2 per l’Iss sarà importante tracciare e isolare i contatti. Possibili nuove zone rosse (Di venerdì 17 aprile 2020) Non c’è nessun picco Nella curva dell’epidemia. Quello che abbiamo visto finora, pur in presenza di una significati decrescita di contagi, ricoveri e decessi, è stato “un picco artificioso”, generato dal lockdown. E’ quanto ha detto l’epidemiologo, Giovanni Rezza, dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), nel corso della conferenza stampa organizzata dallo stesso Iss. Nella Fase 2, secondo Rezza, sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l’identificazione rapida dei focolai, test, rintraccio e isolamento dei contatti e azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse. “Le azioni devono essere caute, misurare, devono valutare l’impatto – ha spiegato, invece, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro -, dentro questa ... Leggi su lanotiziagiornale La decrescita è confermata. Brusaferro (Iss) : “I segnali positivi ci sono ma non devono farci abbassare la guardia”

