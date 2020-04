Scuole | nella didattica online de “Il Nuovo Bianchi” anche l’educazione ambientale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOffrire ai bambini attività educative on line teoriche e pratiche finalizzate ad avere maggiore conoscenza e rispetto del pianeta. Viene introdotta, in collaborazione con l’Associazione “MareVivo” Onlus, con questo obiettivo l’Educazionecome nuova materia per la scuola elementare al “IlBianchi”, la scuola paritaria rilanciata come istituto bilingue nel 2019 a Napoli degli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi. “IlBianchi” è un’icona della scuola a Napoli. Attivo come Istituto Bianchi fino al Fino al 1961 Collegio Bianchi, si riconosce e trova la sua identitàplurisecolare tradizione culturale ed educativa dei Padri Barnabiti, presenti a Napoli fin dal 1600. “Dallo scoppio dell’emergenza- dichiara Carmine ...