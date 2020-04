Scuole, il governo a giorni prenderà una decisione. Azzolina: “Con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”. E’ quanto ha detto al Corriere della Sera il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. A fine anno ci sarà comunque una pagella con dei voti “veri”: “Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5 – spiega la ministra – la didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe andato perso. Alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate”. L’esame di maturità sarebbe “auspicabile” a scuola, ha detto ancora la ministra ... Leggi su lanotiziagiornale Né privilegi - né elemosine. Ecco perché il governo deve aiutare le scuole paritarie

Coronavirus riapertura autoscuole - Colangelo : «Ancora nessuna risposta concreta dal Governo»

Scuole chiuse a fino a settembre. La proposta di Locatelli - ma la scelta spetta al governo (Di venerdì 17 aprile 2020) “Ilprenderà una. Ma con l’attualesanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”. E’ quanto ha detto al Corriere della Sera il ministro dell’Istruzione, Lucia. A fine anno ci sarà comunque una pagella con dei voti “veri”: “Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5 – spiega la ministra – la didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe andato perso. Alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate”. L’esame di maturità sarebbe “auspicabile” a scuola, ha detto ancora la ministra ...

AzzolinaLucia : A giorni il Governo prenderà una decisione, ma a mio avviso riaprire ora le scuole mentre il Paese conta oltre 500… - lucianonobili : Non aver usato queste settimane per sistemare le scuole e le strade è grave. Ma non essere riuscita neanche per… - alexbarbera : Se a fare titolo sul momento opportuno per la riapertura delle scuole è un funzionario e non i vertici dello Stato… - luisa_chiari : RT @MPenikas: LN Scuole, il governo a giorni prenderà una decisione. Azzolina: “Con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa al… - MPenikas : LN Scuole, il governo a giorni prenderà una decisione. Azzolina: “Con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno ch… -