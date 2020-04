Scuola, Azzolina: «Troppo pericolosa la riapertura a maggio» (Di venerdì 17 aprile 2020) L’emergenza sanitaria non è ancora rientrata abbastanza da permettere la riapertura delle scuole a maggio (come succederà in Germania e, forse, anche in Francia). Lo ha spiegato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in un’intervista al Corriere della Sera: «Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti». E ancora: «Scegliere di seguire un principio di cautela, come consigliato dalla comunità scientifica, è una decisione molto politica. E non affatto scontata. Solo ieri ci sono stati altri 525 morti. Non cancelliamo gli sforzi fatti finora». Leggi su vanityfair Scuola - la ministra Azzolina : non riapriamo a maggio. Niente doppi turni a settembre

