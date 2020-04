Sarri | Napoli ormai è un ricordo lontano | ”Innamorato dell’ambiente Juve” VIDEO

news24_napoli : Juventus, il gesto di Sarri in diretta spiazza tutti! Il tempo passa, ma… - Salvato95551627 : RT @napolista: Povero Sarri: «Colpito dall’odio contro la Juventus, a Napoli mi hanno fischiato» «Tutto questo odio ti porta a innamorarti… - Salvato95551627 : RT @TolliVincenzo: #Sarri: «Colpito dall’odio contro la #Juventus, a #Napoli mi hanno fischiato. Tutto questo odio ti porta a innamorarti d… - hgraph7 : RT @NonSoloJuve: ??”Sono stato fischiato a Napoli, dove sono nato e ho dato tutto. A Torino, i tifosi della @acffiorentina hanno fatto cor… - FabioCasalucci : @deatoffees @juvemyheart @Marco562017 @liviozeta67 Non ho detto che piace. Ho solo detto che Conte/Juve vs Inter no… -

Sarri Napoli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sarri Napoli