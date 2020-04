Sant’Angelo dei Lombardi, il carcere dona 1000 mascherine alla città di Benevento (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Clemente Mastella, sindaco di Benevento, con un post sul suo profilo social, ha voluto ringraziare l’istituto Penitenziario di Sant’Angelo dei Lombardi per aver donato alla città 1000 mascherine realizzate all’interno del loro stesso laboratorio sartoriale. Di seguito il messaggio del sindaco Mastella. “Un grazie all’Istituto Penitenziario di Sant’Angelo dei Lombardi ed alla direttrice, Marianna Adanti, per aver donato alla nostra città 1000 mascherine, realizzate all’interno del loro laboratorio sartoriale. Mi fa molto piacere, tanto più che provengano da un mondo che ho sostenuto ed apprezzato, a partire dalla polizia penitenziaria, fin da quando fui Ministro della Giustizia, che è il pianeta carcere, nel quale convivono tanti stili e tante sofferenze, ... Leggi su anteprima24 Sant’Angelo dei Lombardi - legalità : carabinieri incontrano alunni del “Francesco De Sanctis” (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Clemente Mastella, sindaco di, con un post sul suo profilo social, ha voluto ringraziare l’istituto Penitenziario di Sant’Angelo deiper avertocittàrealizzate all’interno del loro stesso laboratorio sartoriale. Di seguito il messaggio del sindaco Mastella. “Un grazie all’Istituto Penitenziario di Sant’Angelo deieddirettrice, Marianna Adanti, per avertonostra città, realizzate all’interno del loro laboratorio sartoriale. Mi fa molto piacere, tanto più che provengano da un mondo che ho sostenuto ed apprezzato, a partire dpolizia penitenziaria, fin da quando fui Ministro della Giustizia, che è il pianeta, nel quale convivono tanti stili e tante sofferenze, ...

