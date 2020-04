Sanremo 2021 rinviato o annullato per il Coronavirus? Vacchino svela: “Serve un’ampia riflessione” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il patron dell’Ariston, Walter Vacchino, ha fatto sapere che Sanremo 2021 potrebbe essere rinviato o annullato per l’emergenza Coronavirus Negli ultimi giorni si sta parlando molto della possibilità che la prossima edizione del Festival di Sanremo slitti o venga addirittura annullata. Ciò potrebbe succedere se l’emergenza Coronavirus non si sarà ancora risolta. Le ultime dichiarazioni rilasciata dal patron dell’Ariston, Walter Vacchino, in un’intervista concessa a Sanremo News, hanno preoccupato maggiormente i tantissimi fan del Festival della musica italiana. Sanremo 2021 potrebbe essere rimandato di qualche mese a causa dell’emergenza Coronavirus. A farlo sapere è stato proprio Vacchino. Queste le sue parole: “Serve un’ampia riflessione. Se la data di ... Leggi su nonsolo.tv Festival di Sanremo 2021 : “Potrebbe essere spostato di un paio di mesi”

