“San Pio” | si allunga l’elenco delle donazioni ricevute | il grazie di Ferrante

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Direttore Generale, Dott. Mario Nicola Vittorio, a nome di tutta l’A.O.R.N. “San Pio”, ha voluto nuovamente esprimere la sua profonda gratitudine ai tanti cittadini, alle Istituzioni, agli Enti, alle realtà produttive, alle società ed alle associazioni per le generoseche hanno fatto giungere e continuano a far arrivare all’Azienda Ospedaliera, per consentire di fronteggiare meglio , con sempre più avanzati dispositivi ed apparecchiature elettromedicali, l’emergenza covid-19. Tanti gesti di encomiabile generosità, che confermano il grande cuore ed il robusto senso della comunità della popolazione del Sannio e della province viciniore. Un riconoscente ed incessante pensiero il direttore lo rivolge al personale sanitario in prima linea con un impegno ed ...