Samantha De Grenet | “Vedermi con tutte quelle cicatrici mi ha provata molto” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 aprile 2020) Solo pochi mesi faDeè riuscita a confidare del tumore contro cui ha dovuto fare i conti, l’operazione al seno, le successive terapie e poi le). Al momento ha affrontato tutto con lacrime e forza ma dopo c’è stato un rifiuto. Dopo il tumoresi vedeva brutta, impresentabile. Non solo la quadrantectomia per rimuovere il tumore ma poi anche la plastica per pareggiare i seni, per ridurre il seno sano come quello operato.sono state difficile da accettare, un contraccolpo psicologico durissimo; non si riconosceva più allo specchio e così ha smesso di guardarsi.Desa bene che guarire clinicamente era la cosa più importante ma forse nel suo crollo emotivo ha poi incluso tutto. Ha dovuto fare radioterapia e ancora oggi segue una terapia farmacologica che all’inizio ...