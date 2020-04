Samantha De Grenet | “Dopo il tumore non riuscivo ad accettarmi | mi vedevo irriconoscibile”

(Di venerdì 17 aprile 2020) Un anno difficile quello cheDeha dovuto affrontare, superando una delicata operazione, seguita alla diagnosi dial seno. Dopo l'intervento la modella racconta di aver avuto difficoltà ad accettarsi, a fare pace con la sua immagine: "C’è stato un rifiuto, non mi rassegnavo, vedermi con tutte quelle cicatrici mi ha provata molto." Ma adesso, dopo mesi di sofferenza, è tornata a riappropriarsi della sua serenità.

Dopo l'operazione, infatti, Samantha De Grenet si è dovuta sottoporre a sedute di radioterapia, seguite poi da una cura farmacologica, che le ha portato degli scompensi a livello emotivo ...Samantha De Grenet choc, ecco cosa è successo. “Ero guarita clinicamente, per fortuna ed è quello che conta, ma mi sono dovuta confrontare con il contraccolpo psicologico che per me è stato durissimo” ...