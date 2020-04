Sam Heughan, star di Outlander, rivela: "Per sei anni sono stato vittima di bullismo e molestie" (Di venerdì 17 aprile 2020) Sam Heughan, star della serie Outlander, ha rivelato online di essere stato a lungo vittima di bullismo e molestie. Sam Heughan, star di Outlander, ha rivelato online di essere stato vittima di bullismo e stalking con un messaggio condiviso sui social media in cui spiega la sua complicata situazione e gli effetti che ha avuto sulla sua vita personale e professionale. Il messaggio condiviso online inizia dichiarando: "Dopo gli ultimi sei anni all'insegna del costante bullismo, molestie, stalking e falsi notizie sono in difficoltà, sconvolto, ferito e devo parlare. Sta avendo degli effetti sulla mia vita, sul mio stato mentale ed è un problema quotidiano. I miei colleghi, i miei amici, la mia famiglia, me stesso e in pratica ... Leggi su movieplayer Sam Heughan di Outlander vittima di bullismo e stalking da sei anni : “Perseguitano me e i miei colleghi” (Di venerdì 17 aprile 2020) Samdella serie, hato online di esserea lungodie molestie. Samdi, hato online di esseredie stalking con un messaggio condiviso sui social media in cui spiega la sua complicata situazione e gli effetti che ha avuto sulla sua vita personale e professionale. Il messaggio condiviso online inizia dichiarando: "Dopo gli ultimi seiall'insegna del costante, molestie, stalking e falsi notiziein difficoltà, sconvolto, ferito e devo parlare. Sta avendo degli effetti sulla mia vita, sul miomentale ed è un problema quotidiano. I miei colleghi, i miei amici, la mia famiglia, me stesso e in pratica ...

