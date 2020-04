Sam Heughan di Outlander vittima di bullismo e stalking da sei anni: “Perseguitano me e i miei colleghi” (Di venerdì 17 aprile 2020) La star di Outlander Sam Heughan ha confessato di essere vittima di abusi e molestie da diversi anni. L'attore ha voluto rendere partecipe il pubblico della sua situazione, raccontando di vivere nella paura per le minacce, lo stalking e la violenza psicologica che stanno mettendo a dura prova la sua salute e il suo benessere psicofisico. L'attore ha scritto un lungo post pubblicato su Twitter in cui descrive nel dettaglio il tipo di molestie subite nel corso degli anni, che a quanto pare riguardano anche le persone a lui vicine come familiari, amici ed altri attori di Outlander. Da sei anni, in sostanza, Sam Heughan viene perseguitato vivendo un incubo: ora ha deciso di prendere coraggio e parlarne pubblicamente sui social. Dopo gli ultimi 6 anni di costante bullismo, molestie, stalking e calunnie, mi sento perso, sconvolto, ferito e devo parlare. Colpisce la mia vita, il mio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 aprile 2020) La star diSamha confessato di esseredi abusi e molestie da diversi. L'attore ha voluto rendere partecipe il pubblico della sua situazione, raccontando di vivere nella paura per le minacce, loe la violenza psicologica che stanno mettendo a dura prova la sua salute e il suo benessere psicofisico. L'attore ha scritto un lungo post pubblicato su Twitter in cui descrive nel dettaglio il tipo di molestie subite nel corso degli, che a quanto pare riguardano anche le persone a lui vicine come familiari, amici ed altri attori di. Da sei, in sostanza, Samviene perseguitato vivendo un incubo: ora ha deciso di prendere coraggio e parlarne pubblicamente sui social. Dopo gli ultimi 6di costante, molestie,e calunnie, mi sento perso, sconvolto, ferito e devo parlare. Colpisce la mia vita, il mio ...

La star di Outlander Sam Heughan ha confessato di essere vittima di abusi e molestie da diversi anni. L’attore ha voluto rendere partecipe il pubblico della sua situazione, raccontando di vivere nella ...

