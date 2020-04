Romina Power in lutto | la perdita riaccende il dolore per Ylenia FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 17 aprile 2020)nelle ultime settimane sembra avvolta dalla malinconia. Forse la quarantena a cui è costretta per via del coronavirus, la sta portando indietro nel tempo, quando ancora con lei c’era sua figliaCarrisi. Purtroppo, questo malessere poche ore fa si è trasformato inperchè è venuto a mancare lo scrittore preferito della sua primogenita. Si tratta del famoso scrittore cileno Luis Sepulveda, scomparso all’età di 70 anni a causa del Covid- 19. Ovviamente la sua scomparsa ha rattristato tutto il mondo e pare in modo particolare anche l’ex di Al Bano che sui social si è lasciata andare ad un dolce e tristissimo pensiero.avvolta da l’ultimo saluto Luis Sepulveda Un post sentito ma allo stesso tempo triste, quello condiviso dasu Instagram, che come detto in precedenza ricorda ...