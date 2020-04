Roma, multato perché va a prendere la pizza alla moglie incinta: “Con uno stipendio solo come pago?” (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma. 533 euro di multa per essere uscito di casa a prendere le pizze per lui e la moglie incinta. Daniele Borelli, giovane di Acilia fermato la sera del 2 aprile dopo essere uscito per andare a prendere da mangiare. “In frigo non avevamo niente e mia moglie doveva partorire il giorno dopo – racconta – Ma come la pago la sanzione con uno stipendio solo?”. “Ho avuto una giornata caotica, un po’ di problemi in casa e mia moglie che doveva partorire l’indomani. In frigo non avevamo nulla da mangiare, quindi alle 22.30 ho chiamato una pizzeria vicino casa per chiedere se ci facevano al volo due pizze. Il ragazzo del locale stava giustamente chiudendo, mi è venuto incontro dicendo che me le avrebbe fatte ma che era meglio se le andavo a prendere io. Dato che la pizzeria è proprio dietro casa mia, sono uscito di corsa con la macchina per ... Leggi su limemagazine.eu Roma - multato perché va a prendere la pizza alla moglie incinta : “Con uno stipendio solo come pago?”

ROMA – Multato un rider a Torino. Multato con una multa probabilmente record: 4mila euro tondi tondi. “Abito a Carignano – spiega – e per effettuare le consegne devo spostarmi a Torino, così sono ...

Quel giorno ho visto cose che non mi piacevano, con tutti i soldi che sto dando all'Italia mi hanno pure multato. Dopo mesi di ingiustizie dovevo dire qualcosa ... Quando aziende quotate in borsa come ...

