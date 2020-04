Roma, i centri sociali si sentono “padroni” e sbeffeggiano i divieti: disordini a Rebibbia (Di venerdì 17 aprile 2020) Continuano a sentirsi intoccabili, i militanti dei centri sociali. Sono convinti di poter permettersi tutto, anche di violare i divieti imposti dall’emergenza coronavirus. Hanno trovato l’ennesima occasione per andare in piazza. L’hanno fatto davanti al carcere di Rebibbia, insieme ad alcuni familiari dei detenuti. Niente permessi, niente distanze di sicurezza. Uno schiaffo a chi rispetta le regole e a chi circola con le autocertificazioni in tasca dando conto di ogni movimento. La “Rete Evasioni” davanti al carcere di Rebibbia La protesta è di «solidarietà», hanno detto gli antagonisti di “Rete Evasioni”. Anche se poi questa «solidarietà» si è trasformata in tensioni e violenze. Il gruppo – già protagonisti di altre manifestazioni davanti al carcere di Rebibbia – ha ... Leggi su secoloditalia Roma : centri sociali in rivolta. Scontri con la polizia

Roma - a San Lorenzo manifestazione dei centri sociali contro il governo. Interviene la polizia

Coronavirus - Roma : 16 rifugiati contagiati - occupavano abusivamente il Selam Palace. Centri accoglienza focolai virus (Di venerdì 17 aprile 2020) Continuano a sentirsi intoccabili, i militanti dei. Sono convinti di poter permettersi tutto, anche di violare iimposti dall’emergenza coronavirus. Hanno trovato l’ennesima occasione per andare in piazza. L’hanno fatto davanti al carcere di, insieme ad alcuni familiari dei detenuti. Niente permessi, niente distanze di sicurezza. Uno schiaffo a chi rispetta le regole e a chi circola con le autocertificazioni in tasca dando conto di ogni movimento. La “Rete Evasioni” davanti al carcere diLa protesta è di «solidarietà», hanno detto gli antagonisti di “Rete Evasioni”. Anche se poi questa «solidarietà» si è trasformata in tensioni e violenze. Il gruppo – già protagonisti di altre manifestazioni davanti al carcere di– ha ...

SecolodItalia1 : Roma, i centri sociali si sentono “padroni” e sbeffeggiano i divieti: disordini a Rebibbia - Cleopatra_roma : RT @DSantanche: Mentre noi eravamo segregati in casa, il governo continuava a far arrivare gli #immigrati. @FratellidItalia lo diceva da te… - Romina80318994 : PRESIDENTE CONTE ONOREVOLI DEPUTATI SENATORI ASCOLTATECI Coronavirus Roma, l'Sos dei centri estetici: 'Siamo alla… - MaxCudera : RT @ernesto74403396: #Raggi: a #Roma il numero dei contagi non è salito molto perché, abbiamo iniziato da subito a lavorare sulla chiusura… - Romina80318994 : Coronavirus Roma, l'Sos dei centri estetici: 'Siamo alla disperazione'. Ottomila firme per un appel… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma centri Coronavirus: Roma, no pagamento strisce blu e ztl aperta - Attualità Agenzia ANSA Torino, multa record per un rider: 4mila euro. Dopo la consegna la fattura si era cancellata dall’app

ROMA – Multato un rider a Torino. Multato con una multa probabilmente record ... “Solitamente – racconta – quando completo il primo ordine della giornata, mi sposto assieme ad altri colleghi verso il ...

Spinazzola-Florenzi: Firenze chiama Roma

Messaggio pesante in vista della riapertura delle trattative. Punto numero due: è molto probabile la nascita di un’asse Firenze-Roma. E a quanto pare al centro non ci sarebbe semplicemente Florenzi ...

ROMA – Multato un rider a Torino. Multato con una multa probabilmente record ... “Solitamente – racconta – quando completo il primo ordine della giornata, mi sposto assieme ad altri colleghi verso il ...Messaggio pesante in vista della riapertura delle trattative. Punto numero due: è molto probabile la nascita di un’asse Firenze-Roma. E a quanto pare al centro non ci sarebbe semplicemente Florenzi ...