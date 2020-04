Roma, due Pronto soccorso a rischio chiusura. Per l’incapacità del governo di trovare mascherine (Di venerdì 17 aprile 2020) I Pronto soccorso della capitale chiudono? Il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia Antonello Aurigemma è allibito. Ieri ha denunciato che due tra i più importanti Pronto soccorso della Capitale rischiano di chiudere. Sono quello di Tor Vergata e quello del Policlinico Umberto. Perché? Perché, stando alle notizia di ieri, al personale sanirtario mancano le mascherine e altri dispositivi di protezione, come gli occhialetti. Ma è possobile tutto questo? Hanno avuito mesi per trovarle. O fabbricarle. Aurigemma (FdI): a due Pronto soccorso di Roma mancano i dispositivi “Io mi chiedo – dice Aurigemma – com’è che, sia pure tra mille difficoltà, tutte le altre regioni italiani sono riuscita alla fine a trovare le mascherine, e il Lazio no? Non voglio neanche pensare a un business, qua si tratta solo ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - avviate indagini su due case di riposo di Roma

Inchieste Rsa : la procura di Roma indaga su due strutture

Inchieste Rsa : la procura Roma indaga su due strutture (Di venerdì 17 aprile 2020) Idella capitale chiudono? Il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia Antonello Aurigemma è allibito. Ieri ha denunciato che due tra i più importantidella Capitale rischiano di chiudere. Sono quello di Tor Vergata e quello del Policlinico Umberto. Perché? Perché, stando alle notizia di ieri, al personale sanirtario mancano le mascherine e altri dispositivi di protezione, come gli occhialetti. Ma è possobile tutto questo? Hanno avuito mesi per trovarle. O fabbricarle. Aurigemma (FdI): a duedimancano i dispositivi “Io mi chiedo – dice Aurigemma – com’è che, sia pure tra mille difficoltà, tutte le altre regioni italiani sono riuscita alla fine ale mascherine, e il Lazio no? Non voglio neanche pensare a un business, qua si tratta solo ...

Internazionale : Perché a Roma ci sono pochi casi di coronavirus e il Lazio è una delle regioni italiane più virtuose nell'emergenza… - OfficialASRoma : ?Altre due votazioni aperte per il #BestRomaGoal! 1? ?? Daniele De Rossi ?? Alberto Aquilani ?? Vota qui ?????… - OfficialASRoma : ?? #BestRomaGoal: aperte le prime due votazioni per la categoria Derby! ????? - ItaliaOMorte : RT @SecolodItalia1: Roma, due Pronto soccorso a rischio chiusura. Per l’incapacità del governo di trovare mascherine - SecolodItalia1 : Roma, due Pronto soccorso a rischio chiusura. Per l’incapacità del governo di trovare mascherine… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma due Roma, due Pronto soccorso a rischio chiusura. Per l'incapacità del governo di trovare... Il Secolo d'Italia Luca Spoto sparì nel nulla 16 anni fa a Roma, dichiarata la morte presunta

Da qualche anno il ragazzo si era trasferito a Roma, a casa della nonna, per frequentare la facoltà di Scienze della ... il giovane non portò con sé il cellulare né i documenti, lasciò ...

Coronavirus, quando si potrà viaggiare? Dal mare agli aerei, ecco cosa succederà (non prima di luglio)

Tre decessi in provincia di Roma, due uomini di 82 e 86 anni e una donna di 94. Negativo a due tamponi il primario dell'ospedale di Palestrina. I dati delle altre province del Lazio. A Viterbo 6 nuovi ...

Da qualche anno il ragazzo si era trasferito a Roma, a casa della nonna, per frequentare la facoltà di Scienze della ... il giovane non portò con sé il cellulare né i documenti, lasciò ...Tre decessi in provincia di Roma, due uomini di 82 e 86 anni e una donna di 94. Negativo a due tamponi il primario dell'ospedale di Palestrina. I dati delle altre province del Lazio. A Viterbo 6 nuovi ...