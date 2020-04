Roger Federer “battuto” da una tennista 14enne che palleggia in solitaria: ma il video è un fake? (Di venerdì 17 aprile 2020) “Mandami un video e vi svelerò qualche trucchetto”: questo aveva scritto Roger Federe a commento di un video in cui si allenava da solo, palleggiando contro il muro. Panama bianco e classe da regalare, il campione aveva taggato Rafa Nadal, Steph Curry, Lindsey Vonn, Lebron James e Zlatan Ibrahimovic, CR7, Gigi Buffon. A rispondere è stata anche la tennista svizzera 14enne Jalena Meyer. Nel filmato si vede la ragazza palleggiare con quattro racchette, due tenute addirittura con i piedi. La domanda è più che legittima: fake o verità? L'articolo Roger Federer “battuto” da una tennista 14enne che palleggia in solitaria: ma il video è un fake? proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Tennis - Stefanos Tsitsipas l’erede di Roger Federer? Analogie e differenza tra l’ellenico ed il maestro svizzero

