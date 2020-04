Ritorno in campo, in Spagna è caos. I medici: “Impossibile riprendere in estate” (Di venerdì 17 aprile 2020) Se in Italia, nonostante il dibattito continui ad essere contrastante, si pensa quantomeno a pianificare un graduale Ritorno in campo, in Spagna la situazione è decisamente più incerta. Dopo le indiscrezioni sulla classifica, con i piazzamenti per le coppe che farebbero fede alla graduatoria attuale qualora il campionato non riprendesse, arrivano le parole del direttore dell’ospedale da campo di Ifema, Antonio Zapatero, che ha dichiarato a Cadena SER: “Credo che sia impossibile che si possa tornare in campo questa estate”. “Il test non è la soluzione, la soluzione arriverà a seconda del risultato del test. Se si scopre che non si dispone di anticorpi si è suscettibili alle infezioni. Nel periodo asintomatico fino a due giorni e mezzo prima dei sintomi e fino a mezza giornata prima dell’inizio dei sintomi la carica ... Leggi su calcioweb.eu Ritorno in campo - ritiri - ferie - nuova stagione - taglio stipendi : il punto del vicepresidente dell’Aic Calcagno

Volley - la FIPAV risponde alle Leghe : “Scudetti non assegnati. Ritorno in campo in estate? Possibile ma non per i titoli”

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno campo SERIE B: ecco le possibili misure in caso di ritorno in campo tuttosalernitana.com Coronavirus, verso lo stop della Serie D: il Palermo attende di conoscere il proprio destino

Probabile che possa ripartire solo la serie A, quasi impossibile pensare che in quarta serie ci possa essere un ritorno in campo. Il Palermo – come a più riprese ha detto anche l’ad Sagramola – ...

Juve Stabia - Improta: «Pronti a ripartire, vogliamo legittimare la permanenza in Serie B»

Il club manager della Juve Stabia spera nel ritorno in campo delle Vespe: «Il desiderio di tutti è quello di portare a conclusione questo campionato» L’emergenza Coronavirus, inesorabilmente, ha ...

