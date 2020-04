Ripartenza calcio, arrivano conferme. Ricciardi (OMS): “Stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud” (Di venerdì 17 aprile 2020) Prende sempre più piede l’ipotesi di far concludere i campionati, sempre a porte chiuse, al Centro-Sud. Dopo le parole di Gravina di qualche giorno fa, e in seguito al dietrofront di Inter e Milan inizialmente non intenzionate a spostarsi, arriva la conferma di Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms e consigliere del ministro Speranza per il Coronavirus. “C’è un discorso geografico – spiega a Radio Punto Nuovo – l’Italia non è tutta uguale a livello di contagi. Al Centro-Sud non c’è stata quell’esplosione terribile del Nord. Ma la gente comunica, viaggia, in alcune parti del Paese questo non si può ancora fare, ci sono paesi dove ci sono ancora 100 e più morti al giorno. Differenziare le aree per livello di rischio è giusto. Stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud, non ... Leggi su calcioweb.eu In Giappone Iniesta attende la ripartenza del calcio : “Mi manca giocare - sono disperato”

Quando ricomincia lo sport? Bundesliga a maggio - il golf fissa la ripartenza a giugno. E la Serie A di calcio…

La ripartenza del calcio mette in difficoltà i club dilettantistici TGR – Rai Vigorito: «Benevento pronto a ripartire ma servirà aiuto della Figc»

Coronavirus, Gravina: “Terrò duro fino alla fine per ripartenza calcio”. Albertini: “Quando? Decide Governo”

