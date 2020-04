Rinnovo Buffon, accordo con Agnelli: avanti almeno per un altro anno (Di venerdì 17 aprile 2020) Gigi Buffon resterà almeno un altro anno tra i pali della Juventus. Tra il portiere bianconero ed il presidente Agnelli è accordo totale Gigi Buffon alla Juventus almeno per un altro anno. Questa l’indiscrezione rilanciata dall’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano rivela che tra il portiere bianconero e il presidente Agnelli l’accordo sarebbe totale. avanti ancora per un anno, con i discorsi di un ulteriore prolungamento rimandati alla prossima stagione. Buffon rischia così di battere altri record, come quello di Maldini per le gare in Serie A e quello di longevità di Ballotta. Saranno quindi 19 le stagioni alla Juventus per Buffon, che apporrà la firma sul contratto appena passata l’emergenza Coronavirus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Buffon Juventus - addio o rinnovo? Ci siamo : deciso il futuro di Gigi

