Riforma pensioni | novità oggi 17 aprile | la proposta degli ‘invisibili’ al Governo

Le ultime novità sulla Riforma pensioni al 17 aprile 2020 giungono a seguito dell'ultima intervista che ci ha rilasciato l'onorevole Claudio Durigon su quota 100 e la possibilità che questa venga potenziata. L'onorevole nel corso della lunga intervista che ci ha rilasciato ha parlato altresì dell'importanza, data la crisi epidemiologica ed economica in atto determinata dal Coronavirus, di non lasciare indietro nessuno supportando i lavoratori maggiormente a rischio con politiche del lavoro e previdenziali ad hoc, essendo questi 'lavoratori fragili'. A tal riguardo é interventuta Gabriella Stojan, amministratrice del Comitato 6.000 esodati esclusi, per ricordare a Durigon che esiste una categoria che continua ad essere completamente dimenticata dallo Stato, ossia gli esodati. Già in ginocchio prima del Covid 19 ...

