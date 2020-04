Ricciardi Oms | “Una seconda epidemia in autunno è una certezza”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 17 aprile 2020) Unaondata diinè una certezza, non una semplice ipotesi, ma proprio una certezza. Secondo Waltermembro del comitato esecutivo della sanità. Fino a quando non avremo un vaccino, ci sarà una nuova ondata di, o almeno si spera che ci saranno piccoli focolai che saranno possibili da contenere. E per questo insiste sull'importanza di non accelerare le riaperture, in questo caso invece di subire laondata in, rischiamo di subirla prima dell'estate. Questo tipo di virus si comporta esattamente come gli altri, ed è probabile che le nuove ondate arrivino ino in inverno. Continua… Cerca di entrare in cellule viventi, animali e umani per riprodursi, ha spiegato, non è più aggressivo e non è mutato molto. E' sempre lo stesso che è partito dalla ...