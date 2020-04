Ricciardi: "Lombardia non può riaprire il 4 maggio" (Di sabato 18 aprile 2020) Walter Ricciardi, rappresentante italiano nell'executive board dell'Organizzazione mondiale della sanità e consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus, ha rilasciato un'intervista a IlCaffeOnline.it e ha detto chiaramente che una seconda ondata di coronavirus è inevitabile. Inoltre ha tirato anche un po' le orecchie alla Regione Lombardia:"Mi pare che la richiesta della Lombardia sia di riaprire il 4 maggio indipendentemente dalle condizioni epidemiologiche. Non se lo può permettere, anche perché in questo momento ha una condizione epidemiologica di particolare gravità. Certamente in miglioramento, ma di particolare gravità. Tra i Paesi europei la Lombardia è la regione che in questo momento ha maggiori problemi. Non l'Italia, ma la Lombardia"E sulle aperture ha aggiunto:"Mi sembra non saggio fare delle aperture a ... Leggi su blogo Coronavirus - Ricciardi “Niente fretta - la Lombardia non e' pronta”

