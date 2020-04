Riapertura scuole, la ministra Azzolina: “Non a maggio. Ecco le novità per settembre” (Di venerdì 17 aprile 2020) Riapertura scuole, la ministra Azzolina: “Non a maggio. Ecco le novità per settembre” Non si torna ancora in classe: ad annunciarlo è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista pubblicata oggi, venerdì 17 aprile, sul Corriere della Sera. “Ancora troppi rischi, non siamo la Germania: in classe non si torna”, dice la ministra, che aggiunge: “in pagella ci sarà anche il 5”. Sul rientro a scuola a maggio, “il Governo a giorni prenderà una decisione”, dice Azzolina ma con l’attuale situazione sanitaria “ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio” perché questo “significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”. Anche la comunità scientifica invita alla cautela, quindi la scelta di ... Leggi su tpi È sempre più lontana l’ipotesi di una riapertura delle scuole a maggio

Azzolina : riapertura delle scuole? Non a maggio - troppi morti. A settembre niente doppi turni

Riapertura scuole - la ministra Azzolina : non riapriamo a maggio - troppi morti. E a settembre niente doppi turni (Di venerdì 17 aprile 2020), la: “Non ale novità per settembre” Non si torna ancora in classe: ad annunciarlo è ladell’Istruzione Luciain un’intervista pubblicata oggi, venerdì 17 aprile, sul Corriere della Sera. “Ancora troppi rischi, non siamo la Germania: in classe non si torna”, dice la, che aggiunge: “in pagella ci sarà anche il 5”. Sul rientro a scuola a, “il Governo a giorni prenderà una decisione”, dicema con l’attuale situazione sanitaria “ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a” perché questo “significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”. Anche la comunità scientifica invita alla cautela, quindi la scelta di ...

La7tv : #ottoemezzo La ricercatrice @vcolizza sottolinea come non si sappia ancora molto su come influiscano i bambini sull… - Corriere : Parla la ministra Azzolina: «Scuola, non riapriamo a maggio. E a settembre niente doppi turni» - alexbarbera : Macron annuncia un altro mese di lockdown in Francia ma anche la riapertura graduale di asili, scuole, università a… - kospeti : RT @Corriere: Parla la ministra Azzolina: «Scuola, non riapriamo a maggio. E a settembre niente doppi turni» - FabioPernicano : Niente #scuola a Maggio. Siete d’accordo? #covid19Italia #COVID19 -