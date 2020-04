Remdesivir: lo studio a Chicago per il farmaco contro il Coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Nell’ospedale dell’università di Chicago 19 pazienti in gravi condizioni hanno risposto bene ad un trattamento sperimentale con il Remdesivir. Lo riporta il sito di informazione medica Stat. Il Remdesivir è un antivirale prodotto dalla società Gilead che sta sperimentando la cura in 152 strutture su casi gravi. “Serve la totalità dei dati per trarre conclusioni sulla sperimentazione”, spiega la società, annunciando i risultati della terza fase di sperimentazione entro la fine del mese. Oggi il titolo di Gilead è balzato del 10% nelle contrattazioni after hours di Wall Street. I risultati sono stati dati durante una videoconferenza tra membri dell’università di cui il sito ha ottenuto la registrazione. “La notizia migliore è che la maggior parte dei nostri pazienti sono ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - fiducia nell’antivirale Remdesivir : i risultati dello studio (Di venerdì 17 aprile 2020) Nell’ospedale dell’università di19 pazienti in gravi condizioni hanno risposto bene ad un trattamento sperimentale con il. Lo riporta il sito di informazione medica Stat. Ilè un antivirale prodotto dalla società Gilead che sta sperimentando la cura in 152 strutture su casi gravi. “Serve la totalità dei dati per trarre conclusioni sulla sperimentazione”, spiega la società, annunciando i risultati della terza fase di sperimentazione entro la fine del mese. Oggi il titolo di Gilead è balzato del 10% nelle contrattazioni after hours di Wall Street. I risultati sono stati dati durante una videoconferenza tra membri dell’università di cui il sito ha ottenuto la registrazione. “La notizia migliore è che la maggior parte dei nostri pazienti sono ...

