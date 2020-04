Regione Campania: verso l’ok alle consegne a domicilio dal 20 aprile (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus in Campania: sembra vicino l’ok del governatore Vincenzo De Luca alle consegne a domicilio per le pizzerie. Via libera “parziale” anche per librerie e cartolerie. La Regione Campania, con in testa il governatore Vincenzo De Luca, sta lavorando alla fase 2, quella di convivenza col Coronavirus, come tra l’altro dimostrano il piano regionale per lo screening di massa sui cittadini e l’incontro tra task force e Associazione Costruttori, operatori balneari e della cantieristica. “Sono stati confronti utilissimi – ha dichiarato De Luca – e va sottolineato con soddisfazione lo spirito di collaborazione e di responsabilità manifestato da tutti. Continueremo a raccogliere indicazioni e a seguire la linea annunciata, sul doppio binario che dovrà unire alla ripartenza le indispensabili garanzie sanitarie per tutti”. ... Leggi su 2anews Regione Campania - oggi 64 nuovi positivi su oltre 2400 tamponi effettuati

Coronavirus - dalla Regione Campania 500mila mascherine alle farmacie

Regione Campania : parte oggi la distribuzione delle mascherine alle farmacie

