Regionali | spunta la finestra elettorale a luglio Cosa farà lo sceriffo De Luca?

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutopana C’è una novità nel decreto, che sarà a inizio della prossima settimana, che dispone il rinvio delle elezioni comunali e: si potrà votare a partire dal 12. La novità è l’anticipo dellaper le sei regioni al voto (Liguria, Veneto, Puglia, Marche, Campania e Toscana) in una data compresa tra il 12e la fine di ottobre. Tra i governatori che si sono schierati in favore di un voto in piena estate c’è Vincenzo De. Che farà ora? Fino ad oggi ha usato il pugno duro per evitare ricadute e aumento dei contagi. Ora userà laper capitalizzare i consensi? L'articololafarà loDe? proviene da Anteprima24.it.