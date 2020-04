Reato accusare l'amministratore di condominio di gestire male i soldi (Di venerdì 17 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 11913/2020 (sotto allegata) della Cassazione respinge il ricorso degli imputati, condannati per aver diffamato i membri della società che amministra il condominio di cui fanno parte. Dall'istruttoria è emerso che gli stessi hanno rivolto offese agli amministratori del condominio, accusandoli di aver impiegato il denaro condominiale per bisogni personali come viaggi all'estero e debiti societari. Insussistente la scriminante del diritto di critica invocata, in quanto non sono state fornite prove per sostenerla. Reato di diffamazioneMala gestio e legittimo esercizio diritto di criticaDiffamazione accusare amministratore di usare soldi condominio per scopi personaliReato di diffamazioneTorna su Il Tribunale conferma la sentenza del Giudice di Pa... Leggi su studiocataldi (Di venerdì 17 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 11913/2020 (sotto allegata) della Cassazione respinge il ricorso degli imputati, condannati per aver diffamato i membri della società che amministra ildi cui fanno parte. Dall'istruttoria è emerso che gli stessi hanno rivolto offese agli amministratori del, accusandoli di aver impiegato il denaro condominiale per bisogni personali come viaggi all'estero e debiti societari. Insussistente la scriminante del diritto di critica invocata, in quanto non sono state fornite prove per sostenerla.di diffamazioneMala gestio e legittimo esercizio diritto di criticaDiffamazionedi usareper scopi personalidi diffamazioneTorna su Il Tribunale conferma la sentenza del Giudice di Pa...

StudioCataldi : Reato accusare l'amministratore di condominio di gestire male i soldi: di Annamaria… - roccobarbi : @lafelpa @pasottimarco @martacagnola Accusare qualcuno di commettere un reato, quando non vi è alcun reato, si chia… - manuelblu : @sasakifujika ?????? a dire la verità sei tu che quereli a dover dimostrare il reato, e se non lo fai ti becchi la con… - sorryno55524932 : RT @tranviadeseo: @Sarinski_ E solo di recente aveva già fatto quella scena penosa del rosario recitato in diretta TV. Per non parlare dell… - emanuelefriello : @CGhelardoni @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Le accuse a Conte iniziano ad essere mosse su campi diversi da quelli u… -

Ultime Notizie dalla rete : Reato accusare Accusare l'amministratore di condominio è reato? La Legge per Tutti Per dire che l'amministratore usa per sé i soldi del condominio ci vogliono le prove

Si può accusare l'amministratore senza prove ... In sostanza, i due imputati erano stati dichiarati responsabili del reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. e perciò condannati a pagare una ...

Referto medico falso: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: reato di falso in atto pubblico; condotta del medico ... Qualora si dovesse ritenere che tale precisazione è sempre necessaria si arriverebbe a conclusioni palesemente ...

Si può accusare l'amministratore senza prove ... In sostanza, i due imputati erano stati dichiarati responsabili del reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. e perciò condannati a pagare una ...Leggi le ultime sentenze su: reato di falso in atto pubblico; condotta del medico ... Qualora si dovesse ritenere che tale precisazione è sempre necessaria si arriverebbe a conclusioni palesemente ...