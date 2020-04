Real Madrid | Benzema | «Ritorno al Lione? Perché no»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Karimapre a unall'Olympiqueper concludere la sua carriera da calciatore: le parole della punta delNel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali dell'Olympique, Karimha ammesso che gli piacerebbe tornare al club francese per terminare la sua carriera. «Sono diventato quello che sono grazie al. Al momento non ho intenzione di tornare, voglio continuare a fare la storia della migliore squadra del mondo. Poi, tutto può succedere. Finire la mia carriera a? Perché no, è la squadra del mio cuore».