Quella che stiamo vivendo è la primavera più secca degli ultimi 60 anni (Di venerdì 17 aprile 2020) Quella del 2020 è la primavera più secca degli ultimi 60 anni: manca all’appello il 60% di precipitazioni, a livello nazionale. Lo rivela l’analisi di Meteo Expert-Meteo.it, secondo cui la prima metà della primavera meteorologica, ossia il periodo tra l’inizio di marzo e la metà di aprile, è stata decisamente avara di pioggia.Il problema della siccità si trascina ormai da inizio anno: da gennaio ad oggi il nostro Paese ha ricevuto poco più della metà della pioggia che dovrebbe cadere normalmente, con forti ripercussioni anche sulla portata di laghi e fiumi. Stando a quanto riportato dall’ANSA, all’Italia è mancato il volume di pioggia pari all’intero lago di Como.“Per ora si tratta della più elevata anomalia negativa primaverile degli ultimi 60 anni - spiega Simone Abelli, ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Zaia : “Rispettate tutte le regole a cominciare da quella basilare - ovvero indossare la mascherina”

John Travolta - il lutto e quella morte che fa male ancora oggi

Quella volta che... - Land Rover Freelander : "Scusi - dove sono le dune?" (Di venerdì 17 aprile 2020)del 2020 è lapiù60: manca all’appello il 60% di precipitazioni, a livello nazionale. Lo rivela l’analisi di Meteo Expert-Meteo.it, secondo cui la prima metà dellameteorologica, ossia il periodo tra l’inizio di marzo e la metà di aprile, è stata decisamente avara di pioggia.Il problema della siccità si trascina ormai da inizio anno: da gennaio ad oggi il nostro Paese ha ricevuto poco più della metà della pioggia che dovrebbe cadere normalmente, con forti ripercussioni anche sulla portata di laghi e fiumi. Stando a quanto riportato dall’ANSA, all’Italia è mancato il volume di pioggia pari all’intero lago di Como.“Per ora si tratta della più elevata anomalia negativa primaverile60- spiega Simone Abelli, ...

EnricoLetta : Dio che tristezza. Il maledetto #COVID19 si porta via un pezzo di noi. Quella frontiera estrema, alla fine del mond… - Marcozanni86 : Così #Conte, che è rimasto sulla poltrona in nome della democrazia parlamentare, ancora una volta decide di calpest… - pfmajorino : #Fontana lancia una data per la 'riapertura' : il prossimo 4 maggio. Tutti vorremmo che tutto riaprisse domani. M… - Lunababaccetto : RT @PaoloITA67: #DrittoeRovescio Spiegate a quella giornalista straniera che regolarizzare non vuol dire una mazza perchè chi sfrutta gli i… - massimosab : RT @Teresat14547770: «Dodici migranti morti per colpa dell’Europa» | il manifesto -

Ultime Notizie dalla rete : Quella che Spagna, tra le ipotesi c'è anche quella che la Liga non riparta sport.ilmessaggero.it Antonio Zucca: "Ho rischiato di restare bloccato in Asia"

«Laura ha giocato il 125k di Indian Wells e nessuno parlava di questa situazione. Nessun controllo, nessun test, solo i dispenser di gel per le mani. Laura ha perso nei quarti e si iniziava a dire che ...

Lutto nel mondo del giornalismo È morto Franco Lauro: aveva 59 anni

Lutto nel mondo del giornalismo: Franco Lauro è morto a soli 59 anni. «Giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro, è stato per anni voce del basket e ...

«Laura ha giocato il 125k di Indian Wells e nessuno parlava di questa situazione. Nessun controllo, nessun test, solo i dispenser di gel per le mani. Laura ha perso nei quarti e si iniziava a dire che ...Lutto nel mondo del giornalismo: Franco Lauro è morto a soli 59 anni. «Giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro, è stato per anni voce del basket e ...