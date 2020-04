“Quarantena da 14 a 21, o meglio 28 giorni”: caos nelle direttive di Regione Lombardia ai medici (Di venerdì 17 aprile 2020) Chi si è ammalato di covid-19 prima di poter tornare al lavoro deve restare in isolamento per un periodo "da 14 a 21 o meglio 28 giorni". È l'indicazione contenuta nella direttiva inviata dalla direzione Welfare di Regione Lombardia alle Ats, per chiarire ai medici come deve essere gestito il percorso di riammissione alla vita lavorativa delle persone che hanno contratto il coronavirus. Un'indicazione che non fa chiarezza sui tempi della quarantena e lascia i sanitari e i pazienti nell'incertezza. "Dopo settimane è ancora troppa la confusione", denunciano i consiglieri regionali di opposizione Elisabetta Strada e Niccolò Carretta, "ai cittadini vanno date indicazioni chiare". Leggi su fanpage (Di venerdì 17 aprile 2020) Chi si è ammalato di covid-19 prima di poter tornare al lavoro deve restare in isolamento per un periodo "da 14 a 21 o28 giorni". È l'indicazione contenuta nella direttiva inviata dalla direzione Welfare dialle Ats, per chiarire ai medici come deve essere gestito il percorso di riammissione alla vita lavorativa delle persone che hanno contratto il coronavirus. Un'indicazione che non fa chiarezza sui tempi della quarantena e lascia i sanitari e i pazienti nell'incertezza. "Dopo settimane è ancora troppa la confusione", denunciano i consiglieri regionali di opposizione Elisabetta Strada e Niccolò Carretta, "ai cittadini vanno date indicazioni chiare".

_gayvodka : 33. sono felice di aver avuto la possibilità di conoscerti e parlare con te, perché sei tipo supercute e mi fai mor… - NataperCaso : RT @opificioprugna: La #Germania è La Nazione che ha reagito meglio contro il #covid-19, avendo effettuato un #lockdown immediato. Volevo v… - ElenaElle10 : Fico: il mondo bloccato in quarantena e il transumanista Elon piazza satelliti ovunque, per l’internet globale. Cos… - k14r4 : Speriamo che finisca presto questa quarantena: la mia bilancia ha detto « per piacere scendi che é meglio “ - FelipeRepetto : RT @prochile_it: 122 anni di creatività e successo?????? . Questo fine settimana non puoi perderti il #CinemaCileno! Il meglio della settima a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quarantena meglio F1, McLaren: i membri risultati positivi al Coronavirus, ora sono guariti Technoblitz