Quando l’Italia dettava legge in Europa | nel 1990 quattro squadre finaliste nelle coppe

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi”, giornata storica per il calcio italiano connostreeuropee. In Coppa dei Campioni il Milan vola in finale dopo aver eliminato il Bayern Monaco, vincendo 1-0 all’andata con un rigore di van Basten e perdendo al ritorno per 2-1 con il gol rossonero firmato da Borgonovo. La squadra di Sacchi alzerà la coppa battendo il Benfica con una rete di Rijkaard. In Coppa dellela Sampdoria vola all’ultimo atto battendo il Monaco; dopo il 2-2 esterno, i blucerchiati vincono 2-0 con i gol di Vierchowod e Lombardo. A Goteborg, nella finalissima, sono due gol di Vialli nei supplementari a regalare la coppa ai doriani. In Coppa Uefa addirittura sono due le italiane ad andare in finale: la Juventus ha la meglio del Colonia (3-2 all’andata con i gol ...