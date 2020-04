Q Talks - L' elettrificazione avanza anche nel motorsport | ne parliamo oggi alle 15 30

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ilè fermo, per le immaginabili ragioni: per ora, si corre solo in maniera virtuale, con i programmi di simulazione. Intanto, però, si ragiona sul futuro, che prevede una sempre maggiore. Formula 1, hypercar WEC e auto da rally del WRC ibride, magare per vetture full electric. Nenellappuntamento dicon i Q, in programma15.30 in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. Con noi, insieme a Emilio Deleidi e Lorenzo Facchinetti, ci sarà con Michela Cerruti, pilota di lunga esperienza (ha corso con vetture Turismo, GT, V8 Superstars, Formula 3), che annovera nel suo curriculum la partecipazione a una delle prime stagioni del campionato di Formula E e ha presentato, nelle vesti di team principal della Romeo Ferraris, lAlfa Romeo Giulia full electric, destinata a correre nel nuovo campionato ...