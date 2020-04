Puoi baciare lo sposo | la location del film | il paese

(Di venerdì 17 aprile 2020)lo, ildove è stato girato ilLO– Questa sera, venerdì 17 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in ondalodel 2018 diretto da Alessandro Genovesi con nel cast Diego Abatantuono, Monica Guerritore e Salvatore Esposito. Ma dove è stato girato il? Quali sono ledilo? Il nome del? La storia comincia nella città di Berlino, la metropoli tedesca dove Paolo e Antonio vivono e lavorano. Gran parte del, però, è stato girato a Civita, frazione di Bagnoregio in provincia di Viterbo. Civita di Bagnoregio: ildelloCivita fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia ed è anche conosciuta come “La città che muore”. Un triste ...

