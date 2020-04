Puoi baciare lo sposo film stasera in tv 17 aprile: cast, trama, streaming (Di venerdì 17 aprile 2020) Puoi baciare lo sposo è il film stasera in tv venerdì 17 aprile 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Puoi baciare lo sposo stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 1 marzo 2018GENERE: CommediaNAZIONALITA’: ItaliaANNO: 2018REGIA: Alessandro Genovesicast: Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore EspositoDURATA: 90 minutiPuoi baciare lo sposo stasera in tv: trama Antonio (Cristiano Caccamo) vive a Berlino dove convive con il suo amato, Paolo (Salvatore Esposito). A coronamento del loro amore Antonio, con una tenera dichiarazione d’amore, chiede a Paolo di sposarlo. Il problema ora è di affrontare le due famiglie. I due partono insieme per l’Italia per raggiungere la cittadina di Civita di Bagnoregio, dove ... Leggi su cubemagazine Puoi baciare lo sposo : trama - cast e anticipazioni del film stasera in tv

Puoi baciare lo sposo/ Video - su Canale 5 il film con Diego Abatantuono (17 aprile)

“Puoi baciare lo sposo” su Canale 5 : stasera in tv venerdì 17 aprile (Di venerdì 17 aprile 2020)loè ilin tv venerdì 172020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVloin tv:e scheda USCITO IL: 1 marzo 2018GENERE: CommediaNAZIONALITA’: ItaliaANNO: 2018REGIA: Alessandro Genovesi: Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore EspositoDURATA: 90 minutiloin tv:Antonio (Cristiano Caccamo) vive a Berlino dove convive con il suo amato, Paolo (Salvatore Esposito). A coronamento del loro amore Antonio, con una tenera dichiarazione d’amore, chiede a Paolo di sposarlo. Il problema ora è di affrontare le due famiglie. I due partono insieme per l’Italia per raggiungere la cittadina di Civita di Bagnoregio, dove ...

zazoomnews : Puoi baciare lo sposo- Video su Canale 5 il film con Diego Abatantuono (17 aprile) - #baciare #sposo- #Video… - cineblogit : Stasera in tv: 'Puoi baciare lo sposo' su Canale 5 - cineblogit : Stasera in tv: 'Puoi baciare lo sposo' su Canale 5 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Puoi baciare lo sposo' su Canale 5 - R_o_b_y_50 : @2018Asiax Quando non puoi baciare il cuore è sempre in azione. Buongiorno Asia -