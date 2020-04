Protezione civile bollettino Video “stop conferenza stampa giornaliera | ecco quando”

MarcoBarzaghi : FC Internazionale Milano e Suning International hanno stanziato una nuova donazione di un milione di mascherine pro… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 106.607 i malati, 1.189 più di ieri. Meno di 3mila pazienti in terapia intensiva. I dati della Protez… - SkySport : Coronavirus, l'Inter dona un milione di mascherine alla Protezione Civile - Fprime86 : RT @SkyTG24: ?? #Coronavirus ?? Il bollettino nazionale della Protezione Civile aggiornato alle 18 del #17aprile - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Protezione Civile, 124 pazienti in meno ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri -

Protezione civile Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Protezione civile