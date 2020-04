PROTEZIONE CIVILE BOLLETTINO CONFERENZA STAMPA Diretta video | +355 casi ma 575 morti

MarcoBarzaghi : FC Internazionale Milano e Suning International hanno stanziato una nuova donazione di un milione di mascherine pro… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 106.607 i malati, 1.189 più di ieri. Meno di 3mila pazienti in terapia intensiva. I dati della Protez… - SkySport : Coronavirus, l'Inter dona un milione di mascherine alla Protezione Civile - mythyla__ : RT @Covid19NewsLive: ?? LIVE ?? PROTEZIONE CIVILE • Guariti/Dimessi: 42.727 +2563 • Casi attuali: 106.962 +355 • Tamponi positivi in 24 ore:… - napolista : Borrelli: “Niente più conferenze stampa, solo il lunedì e il giovedì” +355 i positivi. 124 pazienti in meno nelle t… -

PROTEZIONE CIVILE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PROTEZIONE CIVILE