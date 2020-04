Promozioni - Bonus, sconti, servizi omaggio e prima rata nel 2021: le offerte di aprile (Di venerdì 17 aprile 2020) Con le concessionarie chiuse per l'emergenza coronavirus e i numeri del mercato in picchiata, molte Case si stanno attrezzando per consentire ai propri clienti di comprare un'auto nuova senza muoversi da casa. Diverse sono le Promozioni in corso: dalla manutenzione ordinaria all'estensione della garanzia in omaggio, ai Bonus riservati a chi finalizza l'acquisto direttamente online, ai finanziamenti che rimandano al 2021 il pagamento della prima rata. Ecco alcune offerte (ma le trovate tutte nella nostra sezione dedicata). Gruppo FCA: Car@home, Live Week... FCA è uno dei costruttori più attivi in questo periodo di lockdown. Dopo aver promosso il programma Car@home, grazie al quale è stato digitalizzato il processo di acquisto (chiunque da casa può dialogare con i concessionari tramite Google Hangouts Meets), il gruppo ha lanciato l'iniziativa Live Week, che ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 aprile 2020) Con le concessionarie chiuse per l'emergenza coronavirus e i numeri del mercato in picchiata, molte Case si stanno attrezzando per consentire ai propri clienti di comprare un'auto nuova senza muoversi da casa. Diverse sono lein corso: dalla manutenzione ordinaria all'estensione della garanzia in, airiservati a chi finalizza l'acquisto direttamente online, ai finanziamenti che rimandano alil pagamento della. Ecco alcune(ma le trovate tutte nella nostra sezione dedicata). Gruppo FCA: Car@home, Live Week... FCA è uno dei costruttori più attivi in questo periodo di lockdown. Dopo aver promosso il programma Car@home, grazie al quale è stato digitalizzato il processo di acquisto (chiunque da casa può dialogare con i concessionari tramite Google Hangouts Meets), il gruppo ha lanciato l'iniziativa Live Week, che ...

tommasogiannin3 : Apri il conto Fineco con il mio Codice Amico: AA5222266. Per te un bonus da €50 e un anno di conto gratuito. Scopri… - smarterway : Apri il conto Fineco con il mio Codice Amico: AA8366448. Per te un bonus da €50 e un anno di conto gratuito. Scopri… - gapdifferent : Apri il conto Fineco con il mio Codice Amico: AA4274163. Per te un bonus da €50 e 1 anno di conto gratuito. Scopri… - NicholasBozza : Apri il conto Fineco con il mio Codice Amico: AA5214131. Per te un bonus da €50 e un anno di conto gratuito. Scopri… - opesent : Apri il conto Fineco con il mio Codice Amico: AA6718711. Per te un bonus da €50 e un anno di conto gratuito. Scopri… -