Priscilla | stuprata e uccisa a 15 anni dallo zio | il cadavere trovato a casa dell’uomo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) Priscila aveva solo 15. È stata trovata morta mercoledì sera nelladi suo zio Rubén Ávila nel quartiere Los Lagos della città di La Banda, a Santiago del Estero, nel nord dell’Argentina. Secondo fonti giudiziarie, in passato l’uomo aveva avuto denunce per violenza sessuale. La giovane era scomparsa il 23 febbraio e da allora la famiglia aveva lanciato appelli in tutto il paese per ritrovarla. Purtroppo, però,era già morta.e nascosta inda uno degli zii. Il corpo della ragazzina, che secondo quanto riportano i quotidiani locali ha subito abusi sessuali, è stato scoperto in avanzato stato di decomposizione sotto il letto nelladi Avila. La madre, ha potuto riconoscere Priscila da un piccolo tatuaggio con il nome di un parente.La ...