Primo Maggio Roma 2020, il concertone ai tempi del coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Primo Maggio, forza e coraggio: è servito tanto coraggio quest’anno per realizzare il concertone Romano. Come tutti sappiamo, a causa dell’emergenza coronavirus, anche il Primo Maggio Roma ha dovuto rivoluzionare il live previsto a San Giovanni in Laterano. “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”: è questo il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per questa edizione. L’evento andrà in onda come ogni anno su Rai3 in prima serata. Per l’occasione nascerà un ponte virtuale che collegherà Roma (storica città del concertone) e il resto della penisola, unita nell’emergenza sanitaria e ancora in lockdown. Primo Maggio Roma 2020: le novità Cambia sicuramente la location per la messa in onda del programma. L’evento, che vede la direzione artistica di Massimo ... Leggi su trendit Il coronavirus rivoluziona il Concerto del Primo Maggio : ecco come sarà l'edizione straordinaria

Primo maggio : ”edizione straordinaria” il concertone cambia totalmente il suo format mantenendo però intatta la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro

Chiusi negozi - cantieri navali e stabilimenti balneari il 25 aprile e il Primo Maggio : l'ordinanza del presidente Rossi (Di venerdì 17 aprile 2020), forza e coraggio: è servito tanto coraggio quest’anno per realizzare ilno. Come tutti sappiamo, a causa dell’emergenza, anche ilha dovuto rivoluzionare il live previsto a San Giovanni in Laterano. “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”: è questo il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per questa edizione. L’evento andrà in onda come ogni anno su Rai3 in prima serata. Per l’occasione nascerà un ponte virtuale che collegherà(storica città del) e il resto della penisola, unita nell’emergenza sanitaria e ancora in lockdown.: le novità Cambia sicuramente la location per la messa in onda del programma. L’evento, che vede la direzione artistica di Massimo ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n.32. Prorogate le precedenti ordinanze, allineate alle indicazioni nazionali… - Affaritaliani : Il concertone del Primo Maggio si farà Ma diventa “concertino”: diretta in tv - TuriFilippo : RT @CislNazionale: Il nostro #1maggio celebrerà il “Lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”. Il sindacato c’è. Riflessioni, testimoni… - CislPaTp : RT @CislNazionale: Il nostro #1maggio celebrerà il “Lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”. Il sindacato c’è. Riflessioni, testimoni… - DanFumarola : RT @CislNazionale: Il nostro #1maggio celebrerà il “Lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”. Il sindacato c’è. Riflessioni, testimoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo Maggio Primo Maggio: "Lavoro in sicurezza" lo slogan scelto dai sindacati rassegna.it Azzolina: riapertura delle scuole? Non a maggio, troppi morti. A settembre niente doppi turni

Si può immaginare di anticipare a maggio la riapertura delle scuole ... Serve un grande progetto di innovazione». Si ricomincia il primo settembre, anche se alcune regioni sono contrarie? Cominciano ...

Coronavirus Grotte di Frasassi perdono un milione di euro ad aprile

Del resto solo nel ponte pasquale lo scorso anno si erano registrati ottomila accessi in grotta (18 euro a biglietto intero, quindi oltre 140 mila euro di incassi), a cui a breve si aggiungeranno le ...

Si può immaginare di anticipare a maggio la riapertura delle scuole ... Serve un grande progetto di innovazione». Si ricomincia il primo settembre, anche se alcune regioni sono contrarie? Cominciano ...Del resto solo nel ponte pasquale lo scorso anno si erano registrati ottomila accessi in grotta (18 euro a biglietto intero, quindi oltre 140 mila euro di incassi), a cui a breve si aggiungeranno le ...