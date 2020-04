Prima Industrie, CdA ritira proposta acquisto azioni proprie (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie, in via straordinaria, ha stabilito di ritirare – senza modificare l’ordine del giornodell’Assemblea degli azionisti convocata per i giorni 11–12 maggio 2020 – la proposta di deliberare l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. In particolare – spiega la società in una nota – viene ritirata la richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e viene mantenuta la richiesta di autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie già in portafoglio. Viene altresì mantenuta invariata la richiesta di revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2019 in materia di azioni proprie. Tale decisione – precisa Prima Industrie – è stata dettata da “ragioni di prudenza, a seguito della situazione di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di, in via straordinaria, ha stabilito dire – senza modificare l’ordine del giornodell’Assemblea deglisti convocata per i giorni 11–12 maggio 2020 – ladi deliberare l’autorizzazione all’di. In particolare – spiega la società in una nota – vieneta la richiesta di autorizzazione all’die viene mantenuta la richiesta di autorizzazione alla disposizione dellegià in portafoglio. Viene altresì mantenuta invariata la richiesta di revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2019 in materia di. Tale decisione – precisa– è stata dettata da “ragioni di prudenza, a seguito della situazione di ...

