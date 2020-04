Previsioni Meteo Toscana: oggi e domani nuvoloso, possibili piogge da domenica (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. oggi nuvoloso sulla costa e sulle zone limitrofe, velato nell’interno, temporanee schiarite nel pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati da sud, sud-est sulla costa; deboli da sud-ovest nell’interno. Mari: poco mossi, localmente mossi al largo. Temperature: in lieve aumento in particolare nei valori minimi. Elevata escursione termica. domani nuvoloso con addensamenti più compatti in mattinata e dalla sera. Venti: deboli da sud-ovest nell’interno; moderati di Scirocco sulla costa con locali rinforzi. Mari: poco mossi o localmente mossi a largo. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. domenica 19 nuvoloso o velato con addensamenti più ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni meteo Roma 18 e 19 aprile : bel tempo sabato - pioggia domenica. Temperature in aumento

