Previsioni Meteo Piemonte | oggi temperature primaverili

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) A Torino, venerdì 17 aprile, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3233m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allertapresente.: la presenza di un campo di alta pressione favorisce una bella giornata di Sole, seppur con possibilità di nubi basse in Liguria occidentale, per l’arrivo di aria più umida. Nubi alte in aumento a fine giornata. Clima gradevole conmassime prossime ai 25 gradi in pianura, inferiori sulla costa ligure. Venti deboli.L'articoloWeb.