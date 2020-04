Previsioni Meteo | da lunedì 20 cambia tutto | torna il maltempo con forti piogge

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020)– Simulazioni modellistiche senza variazione per la prossima settimana. Sopratda lunedì 20, ma con anticipi anche a domenica 19 su alcuni settori centrali, l’alta pressione inizierà a cedere, sotto l’avanzare di nuclei instabili atlantici. Si tratta dei primi fronti in transito lungo un corridoio instabile tra la Penisola iberica e il Mediterraneo centrale, è già produttivi di alcunesulla Sardegna e al Centro Nord. Si tratterebbe, inizialmente, di primi impulsi in azione abbastanza lineare, senza attività particolarmente vorticosa di supporto. In una seconda fase, invece, già dalla sera di lunedì 20, ma ancor più verso martedì 21 e mercoledì 22, il varco atlantico andrebbe via via ampiendosi sul Mediterraneo centro-occidentale, con ingresso di ...